Алонсо прокомментировал попадание в топ-5 в квалификации Гран-при Эмилии-Романьи

Пилот «Альпин» Фернандо Алонсо прокомментировал пятый результат в квалификации Гран-при Эмилии-Романьи.
«Здорово оказаться в первой пятёрке после такой суматошной и хаотичной квалификации в меняющихся погодных условиях и с обилием красных флагов. Состояние трассы постоянно менялось, случиться могло всё, что угодно, так что я доволен завоевать место в первой пятёрке.
В двух предыдущих гонках машина была быстра, в Имоле мне тоже достаточно комфортно за рулём. Посмотрим, что получится завтра. В спринте и в воскресенье будет разыграно много очков», — приводит слова Алонсо пресс-служба команды.
Напомним, поул по итогам квалификации завоевал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, компанию на первом ряду стартовой решётки в спринте ему составит Шарль Леклер из «Феррари».
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