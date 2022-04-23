Валттери Боттас рассказал, в чём разница между двигателями «Мерседеса» и «Феррари»

Финский пилот «Альфа Ромео» Валттери Боттас поделился мыслями об отличиях двигателей «Феррари» и «Мерседеса».

«Такое ощущение, что с силовым агрегатом «Феррари» пилот совершает больше действий вручную, если сравнить с мотором «Мерседеса», где было гораздо больше автоматических режимов, таких как атака или защита. Но что касается агрегатов от «Феррари», по крайней мере в случае с «Альфа Ромео» можно констатировать больше ручного управления. Таким образом, на гонщике лежит гораздо больше ответственности.



Что касается мощности двигателя, то здесь, честно говоря, большой разницы я не увидел. Так что в сравнении с прошлым годом они добились прогресса! Но вот управляемость лично для меня и есть самая большая разница. В этом и заключается сила двигателя «Феррари», — приводит слова Боттаса The Race.

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