Нико Росберг — о «Мерседесе»: просто невероятно. Кажется, их машины вообще не работают

Бывший гонщик Формулы-1, чемпион мира 2016 года Нико Росберг высказался о выступлении «Мерседеса» в квалификации Гран-при Эмилии-Романьи, где впервые с 2012 года оба пилота немецкой команды не прошли в третий сегмент квалификации. Джордж Расселл стал 11-м, а Льюис Хэмилтон будет стартовать в спринте с 13-й позиции.



«Кажется, их машины вообще не работают. Смотришь, как скачет болид Джорджа Расселла, и буквально сразу начинаешь испытывать боли в спине. Это просто невероятно.

Когда добираешься до конца прямой и приходится нажимать на тормоза, всякая уверенность исчезнет. С таким подпрыгиванием невозможно атаковать. Похоже, команда не знает, как решить проблему с точки зрения аэродинамики. Проблема ещё в том, что они не видят этой проблемы в аэродинамической трубе, потому что условия там всё-таки другие. Это затрудняет выход из ситуации», — приводит слова Росберга GPFans со ссылкой на Sky Sports.

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