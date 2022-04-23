Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Росберг — о выступлении Сайнса в этом сезоне Ф-1: психологически сложнее просто не бывает

Росберг — о выступлении Сайнса в этом сезоне Ф-1: психологически сложнее просто не бывает
Комментарии

Бывший гонщик Формулы-1, чемпион мира 2016 года Нико Росберг высказал опасения относительно способности пилота «Феррари» Карлоса Сайнса справиться с давлением, которое оказывается на него в настоящее время.

«Необходимо понимать, что на него оказывается давление. Быть пилотом «Феррари» и бороться за победы в гонках и чемпионате является самым напряжённым моментом в Формуле-1. На самом деле, психологически сложнее просто не бывает.

Быть может, ему трудно адаптироваться, особенно в нынешней ситуации, когда Шарль Леклер выступает невероятно здорово. Возможно, всё это и сказывается на его выступлении. Но он сам должен это понять, чтобы исключить связанные с этим фактором ошибки. Начало сезона выдалось ужасным, в том числа авария в квалификации в Имоле», — приводит слова Росберга RacingNews365 со ссылкой на Sky Sports.

Напомним, недавно Сайнс продлил контракт со «Скудерией» до конца 2024 года.

Новость по теме
«Я даже особо не атаковал». Сайнс прокомментировал аварию в квалификации этапа Ф-1 в Имоле
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022