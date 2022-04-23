Росберг — о выступлении Сайнса в этом сезоне Ф-1: психологически сложнее просто не бывает

Бывший гонщик Формулы-1, чемпион мира 2016 года Нико Росберг высказал опасения относительно способности пилота «Феррари» Карлоса Сайнса справиться с давлением, которое оказывается на него в настоящее время.

«Необходимо понимать, что на него оказывается давление. Быть пилотом «Феррари» и бороться за победы в гонках и чемпионате является самым напряжённым моментом в Формуле-1. На самом деле, психологически сложнее просто не бывает.



Быть может, ему трудно адаптироваться, особенно в нынешней ситуации, когда Шарль Леклер выступает невероятно здорово. Возможно, всё это и сказывается на его выступлении. Но он сам должен это понять, чтобы исключить связанные с этим фактором ошибки. Начало сезона выдалось ужасным, в том числа авария в квалификации в Имоле», — приводит слова Росберга RacingNews365 со ссылкой на Sky Sports.



Напомним, недавно Сайнс продлил контракт со «Скудерией» до конца 2024 года.