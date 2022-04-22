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«Я даже особо не атаковал». Сайнс прокомментировал аварию в квалификации этапа Ф-1 в Имоле

«Я даже особо не атаковал». Сайнс прокомментировал аварию в квалификации этапа Ф-1 в Имоле
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Пилот «Феррари» Карлос Сайнс прокомментировал свою аварию во втором сегменте квалификации Гран-при Эмилии-Романьи.

«Трудно сказать, что случилось. Если честно, я допустил ошибку, которой вообще не ждал. Я даже особо не атаковал на этом круге. Мне просто нужно было проехать круг перед приближающемся дождём, но я вовсе не ехал на пределе. По какой-то причине не было у меня не было никаких ощущений, что я могу потерять машину.

Конечно, условия были непростыми, но ситуация неидеальная. Думаю, я потерял заднюю часть болида на входе в последний поворот. Возможно, там начинал накрапывать дождь, ну или шины были слишком горячими после двух подряд быстрых кругов. Я не понимаю, потому что у меня нет ощущения, что я подвёл себя самого к этой ошибке», — приводит слова Сайнса Sky Sports.

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