Леклер прокомментировал проблемы, стоившие ему победы в спринте Гран-при Эмилии-Романьи
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Пилот «Феррари», лидер чемпионата мира Шарль Леклер прокомментировал итоги спринтерской гонки Гран-при Эмилии-Романьи, в которой он занял вторую позицию.
«В любом случае завтра я буду стартовать из первого ряда. В конце спринта у нас возникли проблемы с шинами, поэтому нам нужно проанализировать произошедшее. Нам нужно убедиться, что мы будем готовы к гонке.
Темп был хорошим до тех пор, пока мы не столкнулись с износом на переднем левом колесе, а к концу гонки износ на нём стал критическим. Такова жизнь, так что завтра мы вернёмся сильнее», — приводит слова Шарля Леклера Sky Sports.
Напомним, победу по итогам спринта одержал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, третьим финишировал его напарник Серхио Перес.
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