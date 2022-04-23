Леклер прокомментировал проблемы, стоившие ему победы в спринте Гран-при Эмилии-Романьи

Пилот «Феррари», лидер чемпионата мира Шарль Леклер прокомментировал итоги спринтерской гонки Гран-при Эмилии-Романьи, в которой он занял вторую позицию.



«В любом случае завтра я буду стартовать из первого ряда. В конце спринта у нас возникли проблемы с шинами, поэтому нам нужно проанализировать произошедшее. Нам нужно убедиться, что мы будем готовы к гонке.



Темп был хорошим до тех пор, пока мы не столкнулись с износом на переднем левом колесе, а к концу гонки износ на нём стал критическим. Такова жизнь, так что завтра мы вернёмся сильнее», — приводит слова Шарля Леклера Sky Sports.



Напомним, победу по итогам спринта одержал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, третьим финишировал его напарник Серхио Перес.