Льюис Хэмилтон: очевидно, мы не сражаемся за чемпионат

Британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал 14-й результат в спринтерской гонке Гран-при Эмилии-Романьи Формулы-1 и признал, что в этом году ему и его команде уже будет трудно претендовать на чемпионские титулы.



«Ситуация такая, какая есть. В этом году мы не сделали всё верно, но все упорно работают над тем, чтобы исправить ситуацию. 2013-й тоже не был великолепным, но с тех пор у нас были отличные годы. Мы держимся вместе и пытаемся всех мотивировать.



Очевидно, мы не сражаемся за чемпионат, но боремся за то, чтобы улучшить машину и добиться прогресса в ходе года», — приводит слова Хэмилтона BBC.



Спринтерскую гонку Формулы-1 в Имоле выиграл Макс Ферстаппен, второе место занял Шарль Леклер.