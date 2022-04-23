Льюис Хэмилтон: очевидно, мы не сражаемся за чемпионат
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Британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал 14-й результат в спринтерской гонке Гран-при Эмилии-Романьи Формулы-1 и признал, что в этом году ему и его команде уже будет трудно претендовать на чемпионские титулы.
«Ситуация такая, какая есть. В этом году мы не сделали всё верно, но все упорно работают над тем, чтобы исправить ситуацию. 2013-й тоже не был великолепным, но с тех пор у нас были отличные годы. Мы держимся вместе и пытаемся всех мотивировать.
Очевидно, мы не сражаемся за чемпионат, но боремся за то, чтобы улучшить машину и добиться прогресса в ходе года», — приводит слова Хэмилтона BBC.
Спринтерскую гонку Формулы-1 в Имоле выиграл Макс Ферстаппен, второе место занял Шарль Леклер.
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