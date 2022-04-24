Пуршер выиграл основную гонку Ф-2 в Имоле. Випс, Лоусон и Дуэн сошли

Французский гонщик Тео Пуршер одержал победу в основной гонке третьего этапа сезона-2022 Формулы-2 в Имоле. Пуршеру помогли проблемы целого ряда его оппонентов. Джек Дуэн и Деннис Хаугер столкнулись уже на старте гонки, а плохо стартовавший с поула Юри Випс вскоре разбил машину, потеряв контроль над ней из-за слишком широкого выхода из поворота.



Несколько пилотов, включая Фелипе Друговича и Джехана Дарувалу, лишились шансов на высокий результат, так как ранний сейфти-кар позволил их конкурентам, стартовавшим на мягких шинах, почти без потери времени совершить пит-стопы.



Формула-2. Имола. Основная гонка



1. Тео Пуршер — 35 кругов

2. Энцо Фиттипальди +0.3

3. Ральф Бошунг +0.7

4. Клеман Новалак +1.4

5. Аюму Иваса +1.8

6. Фредерик Вести +2.1

7. Логан Сарджент +2.5

8. Давид Бекман +3.2

9. Джехан Дарувала +4.1

10. Фелипе Другович +4.3...

18. Лиам Лоусон — сошёл

19. Рой Ниссани — сошёл

20. Юри Випс — сошёл

21. Джек Дуэн — сошёл

22. Деннис Хаугер — сошёл