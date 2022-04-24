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Пуршер выиграл основную гонку Ф-2 в Имоле. Випс, Лоусон и Дуэн сошли

Пуршер выиграл основную гонку Ф-2 в Имоле. Випс, Лоусон и Дуэн сошли
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Французский гонщик Тео Пуршер одержал победу в основной гонке третьего этапа сезона-2022 Формулы-2 в Имоле. Пуршеру помогли проблемы целого ряда его оппонентов. Джек Дуэн и Деннис Хаугер столкнулись уже на старте гонки, а плохо стартовавший с поула Юри Випс вскоре разбил машину, потеряв контроль над ней из-за слишком широкого выхода из поворота.

Несколько пилотов, включая Фелипе Друговича и Джехана Дарувалу, лишились шансов на высокий результат, так как ранний сейфти-кар позволил их конкурентам, стартовавшим на мягких шинах, почти без потери времени совершить пит-стопы.

Формула-2. Имола. Основная гонка

1. Тео Пуршер — 35 кругов
2. Энцо Фиттипальди +0.3
3. Ральф Бошунг +0.7
4. Клеман Новалак +1.4
5. Аюму Иваса +1.8
6. Фредерик Вести +2.1
7. Логан Сарджент +2.5
8. Давид Бекман +3.2
9. Джехан Дарувала +4.1
10. Фелипе Другович +4.3...
18. Лиам Лоусон — сошёл
19. Рой Ниссани — сошёл
20. Юри Випс — сошёл
21. Джек Дуэн — сошёл
22. Деннис Хаугер — сошёл

Формула-2 2022. Этап 3, Имола, Италия
Гран-при Эмилии-Романьи. Гонка 2
24 апреля 2022, воскресенье. 11:20 МСК
Окончено
1
Тео Пуршер
ART Grand Prix
2
Энцо Фиттипальди
Charouz Racing System
+0.3
3
Ральф Бошунг
Campos Racing
+0.7
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