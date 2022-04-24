Ферстаппен прокомментировал победу на Гран-при Эмилии-Романьи

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен дал комментарий по поводу победы на Гран-при Эмилии-Романьи.

«Вчера и позавчера мы были на высоте, и казалось, что уик-энд будет удачным для нашей команды.

С такой погодой, как сегодня, трудно было понять, насколько мы будем конкурентоспособны. Но вся команда отработала хорошо, и я думаю, что это первое место вполне заслуженно. Старт был очень важен, а после него — оценка условий и время перехода на другие шины, потому что в лидерах нужно всегда диктовать темп, а это всегда немного сложнее вначале, но нам всё удалось», — приводит слова Ферстаппена BBC.

Напомним, вторым на финиш пришёл товарищ голландца по команде Серхио Перес. Тройку призёров замкнул Ландо Норрис («Макларен»). Лидер чемпионата Шарль Леклер («Феррари») финишировал шестым.