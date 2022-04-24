Тото Вольф: мы не достойны чемпиона мира

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф прокомментировал 4-й результат Джорджа Расселла и 13-е место Льюиса Хэмилтона на Гран-при Эмилии-Романьи.



«Джордж проехал очень хорошую гонку — с учётом, какая у него была машина. Болид был настроен на дождевую погоду, а не на сухую, но он справился. Очень хороший пилотаж.



У Льюиса всё очень плохо. Его выжали две «Альпин», потом ещё две машины обогнали благодаря более раннему пит-стопу, а в паровозике DRS обгонов просто нет. Мы видели со стороны Джорджа, на что способна эта машина на свободной трассе, но мы недостаточно хороши для чемпиона мира, не достойны чемпиона мира. Нам нужно исправить машину.



Посмотрим, что будет в Майами. Думаю, мы можем сделать шаг вперёд в понимании автомобиля. Нам просто нужно понимать всё больше и больше и готовить обновления, чтобы исправить проблему с дельфинированием», — приводит слова Вольфа Sky Sports.

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