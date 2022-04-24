Бинотто рассказал, когда болид «Феррари» получит серьёзные обновления

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто рассказал о планах команды по развитию автомобиля в ходе сезона-2022. По словам Бинотто, болид получит существенные обновления через один Гран-при — к этапу в Испании.



«У нас кое-что будет к Майами, чтобы адаптировать машину к трассе, а затем мы ждём более серьёзного пакета обновлений в Барселоне.



«Ред Булл» привёз некоторые небольшие новинки сюда, и их машина определённо была конкурентоспособна. Макс ехал сегодня очень быстро. Но я думаю, что разница была минимальной, всё решали детали. Я бы хотел посмотреть более спокойную гонку, чтобы понять всё лучше, но мы не сдаёмся. Мы могли набрать больше очков, но ничего не поделать», — приводит слова Бинотто итальянская редакция Motorsport.

Новость по теме Бинотто отреагировал на ошибку Леклера в гонке Формулы-1 в Имоле