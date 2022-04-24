Мик Шумахер прокомментировал два своих вылета в гонке Формулы-1 в Имоле

Гонщик «Хааса» Мик Шумахер прокомментировал 17-й результат в гонке Гран-при Эмилии-Романьи после старта с 10-й позиции.



«У нас был темп, чтобы оставаться где-то в районе 10-й позиции. Вероятно, я зашёл во второй-третий повороты по слишком узкой траектории. Слишком сильно рисковал после плохого старта.



Второй вылет? Я сильно атаковал в попытке отыграть время. Если бы я не потерял машину в шикане, это никак не повлияло бы на мою позицию.



Нет, я не могу говорить, что растёт разочарование. Я нервничаю, потому что хочу бороться за очки и с топ-пилотами. У нас есть для этого машина, но когда несколько раз подряд какие-то вещи идут не как надо, то это словно лавина. Я сижу жду, когда настанет хороший момент. До квалификации я был на сравнимом уровне с Кевином», — приводит слова Шумахера F1-Insider.

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