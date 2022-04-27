Магнуссен рассказал, как воспринял шутливые грубые слова Шумахера в свой адрес

Пилот «Хааса» Кевин Магнуссен рассказал о первом разговоре с напарником Миком Шумахером. Датчанин признался, что у немца хорошее чувство юмора. Магнуссен сменил в «Хаасе» россиянина Никиту Мазепина, с которым команда решила расстаться в связи с украинскими событиями.



«Его первыми словами было: Suck my balls. У Мика хорошее чувство юмора. С того момента я понял, что у нас с ним будут хорошие взаимоотношения. Мик очень приятный парень, он расслаблен. Он не пытается казаться кем-то другим. Я уважаю в нём это», — цитирует Магнуссена Bild.



Слова Шумахера — отсылка к конфликту Магнуссена и Нико Хюлькенберга в 2017 году. Тогда Кевин вытолкнул Нико с трассы, а затем, когда Хюлькенберг попытался высказать сопернику свои претензии, Кевин ответил этой фразой.

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