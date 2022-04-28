Формула-Е представила болид нового поколения. Фото

Пресс-служба Формулы-Е опубликовала фотографии болида нового поколения. Презентация машины проходила в Яхт-клубе в Монако. Там публика впервые увидела болиды третьего поколения.



Новые машины были оптимизированы под городские трассы. Они дебютируют в девятом сезоне чемпионата Формулы-Е. В новом сезоне девять команд намереваются выступить в чемпионате. Они будут тестировать новые болиды во время зимних тестов.

Фото: Formula-E

Фото: Formula-E

Фото: Formula-E

Максимальная скорость новых болидов превысит 322 км/ч. Более 40% энергии будет генерироваться с помощью регенерации энергии при торможении. Порядка 95% от мощности будет вырабатываться с помощью электрического мотора. Его мощность составит 470 лошадиных сил.



Впервые болид Формулы-Е получит аккумуляторы, расположенные как в передней, так и в задней части машины.