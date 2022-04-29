Российский гонщик выступит в испанской Формуле-4 под флагом Киргизии

Российский гонщик Кирилл Смаль, выступавший в 2021 году в итальянской и немецкой Формуле-4, всё-таки сумеет продолжить свою формульную карьеру в сезоне-2022. Ранее Смаль объявил о вынужденном возвращении в картинг, однако Кириллу всё-таки удалось договориться о выступлениях в испанской Формуле-4, где он будет представлять команду «МП Моторспорт».



Интересно, что для участия в чемпионате Смаль получил гоночную лицензию Киргизии (выступать под российским флагом Кирилл не может, при этом невозможно и выступление в нейтральном статусе из-за дополнительных санкций к российским пилотам со стороны Испании).



В испанской Формуле-4 представлено ещё несколько гонщиков из России. Максим Архангельский, Мирон Пингасов и Владислав Рябов будут выступать с испанскими лицензиями.

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