Кирилл Смаль проведёт сезон в картинге в команде Даниэля Риккардо

Российский гонщик Кирилл Смаль проведёт предстоящий сезон в картинговой категории KZ2. Смаль будет выступать в команде австралийского гонщика Формулы-1 Даниэля Риккардо.
«За последний месяц произошло много событий. Я уже смирился с мыслью, что в этом году останусь без гонок, но рад, что мы смогли найти выход даже из такой сложной ситуации.
В этом сезоне я буду заводским пилотом Ricciardo Kart Racing. Мне предстоит выступать за команду пилота Формулы 1 Даниэля Риккардо в категории KZ2.
Хочу поблагодарить Ронни Сала, Джордана Леннокса и Майкла Патрици за эту возможность! Я с нетерпением жду своего возвращения в картинг и буду упорно работать как на трассе, так и за её пределами», — написал Кирилл Смаль в своём телеграм-канале.
Смаль выступал в картинге с 2016 по 2020 год. В 2020 году он дебютировал в гонках с открытыми колёсами в чемпионате немецкой Формулы-4, а в 2021 году, помимо немецкой, он выступал в итальянской и арабской Формулах-4, став в обоих чемпионатах третьим по итогам сезона.
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