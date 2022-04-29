Гасли: вижу Шарля в «Феррари», Макса — в «Ред Булл», я хочу получить такие же возможности

Пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли рассказал о своих планах в Формуле-1. Он заявил, что рассчитывает на борьбу за самые высокие места.



«Я провожу уже пятый сезон в Формуле-1. Я всё это делаю, потому что хочу бороться за высокие места. Поэтому я каждый день просыпаюсь и тренируюсь. Поэтому слежу за питанием, режимом, восстановлением. Важна каждая деталь, если хочешь бороться с лучшими.



Я вижу Шарля в «Феррари», Макса — в «Ред Булл», Джорджа — в «Мерседесе», а Ландо — в «Макларене». Я конкурировал с этими ребятами в течение всей карьеры. Я знаю, чего заслуживаю. Я хочу получить шанс бороться с ними, получить такие же возможности», — цитирует Гасли Racefans.

Пилот «Феррари» Шарль Леклер лидирует в нынешнем сезоне Формулы-1.