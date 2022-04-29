Вольф объяснил, почему «Мерседес» так сильно защищает Хэмилтона
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Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф прокомментировал ситуацию, в которую попал пилот команды Льюис Хэмилтон. Нынешний сезон для команды начался неудачно. После четырёх этапов Хэмилтон занимает лишь седьмое место в общем зачёте пилотов.
«В какой-то степени я должен защищать его. Это не его вина. Я думаю, что это вина работы болида. Мы знаем, что речь идёт о семикратном чемпионе мира. В прошлом сезоне ему пришлось догонять лидера, как и нам, команде. Мы сократили отставание и боролись за чемпионство.
Хэмилтон — лучший пилот в мире. И у него сейчас нет машины, которая бы позволила полностью раскрыться его таланту», — цитирует Хэмилтона RacingNews365.
Сам Хэмилтон уже говорил, что выбыл из борьбы за чемпионство.
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