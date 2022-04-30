«Макларен» отреагировал на то, что в Имоле стал лучшей командой с двигателем «Мерседеса»

Руководитель «Макларена» Андреас Зайдль признался, что не испытывает никакого удовлетворения от того, что его команда на Гран-при Эмилии-Романьи показала лучший результат среди всех гоночных коллективов с двигателями «Мерседеса».
«У меня нет от этого никакого удовольствия. Наша цель — выигрывать гонки. Но, конечно, мы прекрасно понимаем, что в данный момент мы пока не в состоянии делать это. Однако каждый в нашей команде будет предпринимать всё, чтобы это стало возможным», — приводит слова Зайдля RaceFans.
Напомним, по итогам Гран-при Эмилии-Романьи пилот «Макларена» Ландо Норрис стал третьим, второй гонщик команды, австралиец Даниэль Риккардо, показал 18-й результат. Победу в заезде праздновал Макс Ферстаппен из «Ред Булл». Его напарник Серхио Перес был вторым.
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