Названы детали нового формата квалификации в следующем сезоне Формулы-1
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Число используемых комплектов шин в новом сезоне Формулы-1 будет сокращено с 13 до 11. Об этом информирует RaceFans.
В данный момент нет ясности, на каких этапах эта мера будет предпринята, но уже сообщается, что речь идёт о двух этапах. Известно, что пилоты получат вдвое меньшее число шин «софт»: четыре комплекта вместо восьми, при этом в их распоряжении окажется на один комплект шин «медиум» и «хард» больше: их станет четыре и три соответственно.
В первой части квалификации каждому гонщику будет разрешено использовать только шины «хард», во втором – только «медиум», а в финале – лишь «софт».
Если проверка окажется удачной, то этот формат может использоваться в Формуле-1 и в дальнейшем.
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