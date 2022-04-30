Названы детали нового формата квалификации в следующем сезоне Формулы-1

Число используемых комплектов шин в новом сезоне Формулы-1 будет сокращено с 13 до 11. Об этом информирует RaceFans.



В данный момент нет ясности, на каких этапах эта мера будет предпринята, но уже сообщается, что речь идёт о двух этапах. Известно, что пилоты получат вдвое меньшее число шин «софт»: четыре комплекта вместо восьми, при этом в их распоряжении окажется на один комплект шин «медиум» и «хард» больше: их станет четыре и три соответственно.



В первой части квалификации каждому гонщику будет разрешено использовать только шины «хард», во втором – только «медиум», а в финале – лишь «софт».



Если проверка окажется удачной, то этот формат может использоваться в Формуле-1 и в дальнейшем.