Карлос Сайнс отреагировал на победу «Реала» в испанской Примере
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Испанский пилот «Феррари» Карлос Сайнс поздравил футбольный клуб «Реал» с чемпионством в Ла Лиге.
«Чемпионы! Поздравляю клуб с отличным выступлением в сезоне и 35-м титулом в Примере! Осталось взять кубок Лиги чемпионов», — написал Сайнс в своём «твиттере».
Напомним, в матче 34-го тура чемпионата Испании «Реал» разгромил «Эспаньол» со счётом 4:0, обеспечив себе досрочное чемпионство. Мадридцы набрали 81 очко после 34 туров. У ближайшего преследователя — «Севильи» — 64 очка, а у «Барселоны», имеющей матч в запасе, 63 очка. Обе команды лишились математических шансов догнать «Реал».
«Реал» завоевал этот трофей уже в 35-й раз и вышел на первое место среди команд топ-5 лиг по числу побед в национальных чемпионатах.
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