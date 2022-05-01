Карлос Сайнс отреагировал на победу «Реала» в испанской Примере

Испанский пилот «Феррари» Карлос Сайнс поздравил футбольный клуб «Реал» с чемпионством в Ла Лиге.



«Чемпионы! Поздравляю клуб с отличным выступлением в сезоне и 35-м титулом в Примере! Осталось взять кубок Лиги чемпионов», — написал Сайнс в своём «твиттере».



Напомним, в матче 34-го тура чемпионата Испании «Реал» разгромил «Эспаньол» со счётом 4:0, обеспечив себе досрочное чемпионство. Мадридцы набрали 81 очко после 34 туров. У ближайшего преследователя — «Севильи» — 64 очка, а у «Барселоны», имеющей матч в запасе, 63 очка. Обе команды лишились математических шансов догнать «Реал».



«Реал» завоевал этот трофей уже в 35-й раз и вышел на первое место среди команд топ-5 лиг по числу побед в национальных чемпионатах.