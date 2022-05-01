Штайнер — о Магнуссене и Шумахере: хорошо иметь того, кого можно взять за образец

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер высоко оценил влияние пилота Кевина Магнуссена на товарища по команде Мика Шумахера.



«Действовал ли Магнуссен как учитель для Шумахера? Да, можно сказать и так. Как я частенько повторяю, всегда хорошо иметь того, кого можно было бы взять за образец. Даже несмотря на то, что Кевин ещё молод, он занимается этим уже довольно давно. Он очень зрелый, поэтому и пытается помочь Мику. Он понимает, что он здесь для того, чтобы работать на команду. Для Мика хорошо иметь кого-то вроде Кевина, который очень справедлив и часто делится с ним советами. Да, научиться можно многому и самостоятельно, но, если есть хороший учитель, это происходит намного быстрее», — приводит слова Штайнера GPFans.

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