Гасли рассказал, чем его впечатлила трасса в Майами

Пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли дал комментарий по поводу предстоящего Гран-при Майами.

«Мне очень понравилась конфигурация трассы. Довольно много скоростных участков, довольно сложные, необычные повороты, очень длинные повороты, очень длинные прямые.

Это Америка. Здесь всегда хорошие развлечения на протяжении всего уик-энда, так что я очень рад этому событию, да и само по себе место уникальное», — приводит слова Гасли GPFans.

Гран-при Майами состоится на следующих выходных. На данный момент зачёт пилотов Формулы-1 возглавляет гонщик «Феррари» Шарль Леклер, который набрал 86 очков. Второе место занимает Макс Ферстаппен, представляющий «Ред Булл». У него 59 очков. Третьим идёт его напарник Серхио Перес (54).