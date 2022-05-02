Магнуссен: сложно оставаться оригинальным, когда отвечаешь на одинаковые вопросы 30 раз

Пилот «Хааса» Кевин Магнуссен заявил, что изменения в расписании сезона Формулы-1, направленные на снижение нагрузки на пилотов, не сработали.



«Если целью изменений было сделать гоночные уик-энды короче, это не сработало. Но лично для меня всё в порядке. Мне не очень удобно, что приходится давать много интервью в течение уик-энда. Сложно, так как приходится отвечать на одинаковые вопросы.



Хоть интервью посвящены тем вопросам, которые мне интересны, но всё равно это тяжело. Когда отвечаешь на них по 30 раз, сложно быть оригинальным», — цитирует Магнуссена GPFans.

Следующий этап Формулы-1 пройдёт в грядущие выходные. Тогда будет проходить Гран-при Майами (США).

Магнуссен в «Хаасе» сменил российского пилота Никиту Мазепина.