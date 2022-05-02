Директор «Фольксвагена» объяснил, почему «Ауди» и «Порше» решили прийти в Формулу-1

Исполнительный директор «Фольксвагена» Герберг Дисс рассказал, почему «Ауди» и «Порше» решили выступить в Формуле-1. Бренды намереваются начать выступление в чемпионате в 2026 году. Тогда в силу вступит новый моторный регламент.



«Формула-1 здорово развивается по всему миру. Хороший маркетинг и новый сериал от Netflix привели к существенному росту на ряде рынков, включая США. Есть серьёзный рост в Азии, в том числе среди молодого поколения.



Если посмотреть на важные спортивные мероприятия, то в автоспорте действительно важна лишь Формула-1. Если идти в автоспорт, то в Формулу-1.



Кроме того, вступить в Формулу-1 можно в случае открытия окна с точки зрения технологий. Нужна смена регламента, чтобы начинать с чистого листа. В противном случае новой команде понадобится пять или 10 лет, чтобы догнать лидеров», — цитирует Дисса Autosport.