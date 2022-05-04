Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Хэмилтон: этап в Монако — жемчужина нашего спорта. Будет плохо, если мы потеряем его

Хэмилтон: этап в Монако — жемчужина нашего спорта. Будет плохо, если мы потеряем его
Комментарии

Семикратный чемпион Формулы-1 британец Льюис Хэмилтон считает, что чемпионат не должен исключать из своего календаря Гран-при Монако.

«Это одна из жемчужин нашего спорта. Поэтому будет плохо, если мы потеряем его. Там есть хорошие моменты… Думаю, самое сложное — это то, что сами гонки не такие зрелищные.

Но все, кто приезжает, получают от этого удовольствие. Это отличное место. Приспособить трассу нелегко, потому что это вторая самая маленькая страна в мире.

И поэтому у нас там не так много места. Многие из нас живут в Монако. Но именно этот статус иконы, история, которую оно имеет, так привлекательны для гонщиков, а также, я думаю, для тех, кто смотрит», — приводит слова Хэмилтона Grandprix247.

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022