Серхио Перес: однажды я поселюсь в Майами. Очень рад, что здесь будет гонка

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес поделился ожиданиями от предстоящего Гран-при Майами.

«Я очень рад, что нам предстоит гонка в Майами. Здорово, что присутствие Формулы-1 в Америке расширяется, Майами совсем недалеко от моего дома, возможно, однажды я там поселюсь. Это важный рынок для Формулы-1, на гонку приедет множество латиноамериканцев и мексиканцев, надеюсь, они будут меня поддерживать.

Работая на симуляторе, мне очень понравилась трасса в Майами. С учётом длинных прямых главной задачей станет выбор оптимального уровня прижимной силы.

Сейчас я нахожусь в той ситуации, когда сражаюсь за самые высокие места во время любого уик-энда. Мне всегда хочется большего, поэтому я с нетерпением жду, чтобы узнать, чего мы сможем добиться в Майами», — приводит слова Переса GPblog.