Мик Шумахер: рад, что Формула-1 всё больше сближается с Америкой

Пилот «Хааса» Мик Шумахер высказался по поводу предстоящего Гран-при Майами.
«Я ещё не был в Майами, просто проезжал мимо, когда был моложе. Я очень хочу туда поехать, это место, которое я всегда хотел посетить, увидеть и испытать. Пляж там довольно известный, и мой отель находится совсем рядом, так что я, вероятно, смогу туда съездить, и, конечно, больше всего я жду гонки.
Я не ездил по трассе, поэтому трудно сказать, какими будут основные моменты и на что это будет похоже, но американские гонки — это всегда весело. Там всегда много шоу, всегда приезжают знаменитости, с которыми иначе не было бы возможности познакомиться, и хорошо, что все шоу транслируется. Это здорово, что мы всё больше сближаемся с Америкой, потому что болельщики там замечательные, и я получаю удовольствие каждый раз, когда приезжаю туда. Я рад, что в будущем буду участвовать там всё чаще и чаще», — приводит слова Шумахера пресс-служба «Хааса».
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