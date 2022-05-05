Авторы конфигурации трассы Гран-при Майами рассказали о коварном повороте

Основатель компании Apex Circuit Design Клайв Боуэн рассказал о трассе Гран-при Майами Формулы-1. Компания занималась созданием конфигурации трассы. Боуэн отметил опасный поворот номер 14, в котором гонщикам придётся продемонстрировать всё своё мастерство.
«Нам нужно было сделать так, чтобы наша трасса была разнообразной. Поэтому мы включили секцию с изменением наклона, секции, позволяющие развить очень высокую скорость, выжимая максимум из аэродинамических свойств, и крутые повороты.
Расположение некоторых ограждений объясняется тем, что мы попытались осложнить задачу пилотов, провоцировать их на ошибку. Последовательность поворотов с 13-го по 16-й, где мы вписываем трассу под эстакады, словно иголку.
Когда входишь в 14-й поворот, не видно апекса 15-го до тех пор, пока ты находишься на апексе 14-го поворота. Мы называем это «генератор ошибок». У пилотов будет шанс улучшить позицию за счёт обгонов», — цитирует Боуэна Racefans.
Все американские трассы Формулы-1 — от Инди до Майами
- 5 мая 2022
-
18:48
-
18:39
-
16:33
-
15:47
-
14:56
-
14:08
-
13:05
-
12:01
-
11:01
-
09:40
-
00:42
- 4 мая 2022
-
23:23
-
21:54
-
20:59
-
19:49
-
18:18
-
17:23
-
16:39
-
15:41
-
14:14
-
13:12
-
12:05
-
11:16
-
10:35
-
09:35
-
00:14
- 3 мая 2022
-
23:13
-
22:06
-
21:16
-
20:39
-
19:51
-
18:42
-
17:57
-
15:57
-
14:52