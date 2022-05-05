Норрис представил шлем с оригинальным дизайном к Гран-при Майами

Пилот «Макларен» Ландо Норрис представил новый шлем, который он будет использовать на Гран-при Майами Формулы-1. Шлем оформлен в виде баскетбольного мяча.
Фото: Из личного архива Норриса
Фото: Из личного архива Норриса
«Слэм-данк», — написал Норрис, опубликовав фото шлема в своём «твиттере».
После четырёх этапов нового сезона Норрис занимает шестое место в зачёте пилотов. Он набрал 35 баллов. Возглавляет зачёт пилотов гонщик «Феррари» Шарль Леклер, у которого 86 очков. Второе место занимает Макс Ферстаппен, представляющий «Ред Булл». Он набрал 59 очков. Тройку лучших замыкает Серхио Перес из «Ред Булл», набравший 54 балла.
В Кубке конструкторов «Макларен» занимает четвёртое место. Команда в нынешнем сезоне набрала 46 очков. Лидирует в Кубке конструкторов «Феррари», набравшая 124 очка.
Все американские трассы Формулы-1 — от Инди до Майами
- 5 мая 2022
-
18:48
-
18:39
-
16:33
-
15:47
-
14:56
-
14:08
-
13:05
-
12:01
-
11:01
-
09:40
-
00:42
- 4 мая 2022
-
23:23
-
21:54
-
20:59
-
19:49
-
18:18
-
17:23
-
16:39
-
15:41
-
14:14
-
13:12
-
12:05
-
11:16
-
10:35
-
09:35
-
00:14
- 3 мая 2022
-
23:13
-
22:06
-
21:16
-
20:39
-
19:51
-
18:42
-
17:57
-
15:57
-
14:52