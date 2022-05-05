Норрис представил шлем с оригинальным дизайном к Гран-при Майами

Пилот «Макларен» Ландо Норрис представил новый шлем, который он будет использовать на Гран-при Майами Формулы-1. Шлем оформлен в виде баскетбольного мяча.

Фото: Из личного архива Норриса

Фото: Из личного архива Норриса

«Слэм-данк», — написал Норрис, опубликовав фото шлема в своём «твиттере».



После четырёх этапов нового сезона Норрис занимает шестое место в зачёте пилотов. Он набрал 35 баллов. Возглавляет зачёт пилотов гонщик «Феррари» Шарль Леклер, у которого 86 очков. Второе место занимает Макс Ферстаппен, представляющий «Ред Булл». Он набрал 59 очков. Тройку лучших замыкает Серхио Перес из «Ред Булл», набравший 54 балла.



В Кубке конструкторов «Макларен» занимает четвёртое место. Команда в нынешнем сезоне набрала 46 очков. Лидирует в Кубке конструкторов «Феррари», набравшая 124 очка.

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