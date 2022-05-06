Брандл затруднился сказать, входит ли Хэмилтон в топ-3 пилотов Ф-1 в нынешнем сезоне
Поделиться
Комментатор Sky Sports и бывший пилот Формулы-1 Мартин Брандл затруднился сказать, считает ли гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона одним из трёх лучших в нынешнем сезоне. Британец неудачно начал новый сезон. После четырёх этапов он занимает лишь седьмое место в зачёте пилотов.
«Тройка лучших гонщиков в Формуле-1… Это сложно. Я думаю, что туда входят Макс Ферстаппен, Карлос Сайнс и… Думаю о Льюисе, Джордже Расселле и Ландо Норрисе. Кто-то из них троих. Также я высоко ценю Карлоса Сайнса и Фернандо Алонсо», — цитирует Брандла Crash.
В нынешнем сезоне Хэмилтон пока не ведёт борьбу за чемпионство. Более того, семикратный чемпион мира сейчас уступает даже своему напарнику Джорджу Расселлу, который проводит первый сезон в «Мерседесе».
Комментарии
- 6 мая 2022
-
17:48
-
17:00
-
15:58
-
15:23
-
14:10
-
13:29
-
12:24
-
11:38
-
10:16
-
09:42
-
00:47
- 5 мая 2022
-
23:04
-
21:55
-
20:24
-
18:48
-
18:39
-
16:33
-
15:47
-
14:56
-
14:08
-
13:05
-
12:01
-
11:01
-
09:40
-
00:42
- 4 мая 2022
-
23:23
-
21:54
-
20:59
-
19:49
-
18:18
-
17:23
-
16:39
-
15:41
-
14:14
-
13:12
Партнерский контент