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Брандл затруднился сказать, входит ли Хэмилтон в топ-3 пилотов Ф-1 в нынешнем сезоне

Брандл затруднился сказать, входит ли Хэмилтон в топ-3 пилотов Ф-1 в нынешнем сезоне
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Комментатор Sky Sports и бывший пилот Формулы-1 Мартин Брандл затруднился сказать, считает ли гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона одним из трёх лучших в нынешнем сезоне. Британец неудачно начал новый сезон. После четырёх этапов он занимает лишь седьмое место в зачёте пилотов.

«Тройка лучших гонщиков в Формуле-1… Это сложно. Я думаю, что туда входят Макс Ферстаппен, Карлос Сайнс и… Думаю о Льюисе, Джордже Расселле и Ландо Норрисе. Кто-то из них троих. Также я высоко ценю Карлоса Сайнса и Фернандо Алонсо», — цитирует Брандла Crash.

В нынешнем сезоне Хэмилтон пока не ведёт борьбу за чемпионство. Более того, семикратный чемпион мира сейчас уступает даже своему напарнику Джорджу Расселлу, который проводит первый сезон в «Мерседесе».

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