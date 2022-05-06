Хэмилтон: не могу игнорировать, что политики США пытаются сделать с женщинами этой страны

Семикратный чемпион Формулы-1, британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон высказался о ситуации в США, где Верховный суд может отменить конституционное право на аборты.



«Мне нравится бывать в США. Но я не могу игнорировать то, что происходит здесь прямо сейчас, то, что некоторые политики пытаются сделать с женщинами этой страны. Каждый должен иметь право выбирать, что ему делать со своим телом. Мы не можем позволить, чтобы это право у них отняли», — написал Хэмилтон в своих социальных сетях.

Хэмилтон — семикратный чемпион мира Формулы-1, ещё дважды он становился вице-чемпионом. С 2007 по 2012 год Льюис выступал в составе «Макларена», после чего перешёл в «Мерседес», где выиграл шесть титулов.