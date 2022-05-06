В Майами отреагировали на критику в адрес фейковой бухты рядом с трассой Формулы-1

Управляющий партнёр Гран-при Майами и генеральный директор «Хард Рок — стэдиум» Том Гарфинкель прокомментировал критику в адрес организаторов, создавших ненастоящую бухту рядом с трассой Международного автодрома Майами. Вокруг яхт устроили настил с фотообоями, имитирующими воду.
«Когда изначальный проект предполагал проведение гонки в центре города, у Формулы-1 были идеи, что им хотелось бы видеть в трансляции стоящие там яхты. По ряду причин мы изменили расположение трассы — в первую очередь потому, что в даунтауне было бы трудно создать хорошую трассу для гонок. И я сказал Ф-1: у вас будет картинка с яхтами, будут ваши яхты!
Они посмотрели на меня, как на сумасшедшего. Но я подготовил для них рисунок и сказал: «Я хочу сделать бухту вот здесь, и мы сделаем это». Думаю, люди на яхтах получат удовольствие от просмотра гонок. Думаю, это весело и здорово», — приводит слова Гарфинкеля Racingnews365.
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