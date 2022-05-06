Хэмилтон — о правилах, связанных с украшениями: это мелочь, есть более важные вопросы

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон высказался о правилах FIA, которые обязывают гонщиков снимать все украшения перед тем, как сесть за руль болида. Британец признался, что его удивляют подобные ограничения.
«Сегодня я бы не смог надеть больше украшений, чем есть на мне сейчас. Вообще, всё это мне кажется в шагом сторону. Лучше подумать о том, какие вопросы должны быть в центре нашего внимания.
Причём здесь вообще украшения? Это какая-то нелепая ерунда. Я в спорте уже 16 лет. И всё это время я ношу украшения. Когда я нахожусь в кокпите, на мне бывают серьги и кольцо в ногу. Я даже не могу его снять.
Я уже обсуждал этот вопрос с президентом Мохаммедом Бен Сулейемом. Нет смысла всё это обсуждать. Есть более важные вопросы, лучше сосредоточиться на них.
Мы берём на себя ответственность, когда выходим на трассу. Мы рискуем собственной жизнью», — цитирует Хэмилтона Mirror.
Также британец добавил, что для соблюдения правила ему нужно «полностью отрезать уши».
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