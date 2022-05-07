«Это направлено против Хэмилтона». Феттель — о штрафах пилотов за ношение украшений в авто

Пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель поделился мыслями о недавнем предписании Международной автомобильной федерации (ФИА) относительно ношения украшений во время соревнований. В частности, пирсинг или металлические цепочки на шее подпадают под запрет.
«Я думаю, что не стоит раздувать эту тему. Мне кажется, что это больше личное дело каждого, и я чувствую, что в некотором смысле всё это направлено против Льюиса. Да, если машина загорится, могут быть последствия. И всё-таки в какой-то степени это вопрос каждого, и мы как взрослые можем делать выбор самостоятельно», — приводит слова Феттеля издание GPFans.
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Ранее сообщалось, какие штрафы будут вынуждены заплатить пилоты Формулы-1 в случае нарушения предписания ФИА.
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