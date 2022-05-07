Гоночный директор Формулы-1 приравнял часы к украшениям, пилоты не смогут их надевать

Гоночный директор Нильс Виттих сообщил, что пилоты не смогут надевать наручные часы, садясь в кокпит. Часы приравнялись к украшениям, в связи с чем они запрещены.



Виттих сообщил об этом перед Гран-при Майами. Гоночный директор решил сразу снять возможные споры.



Ранее семикратный чемпион мира пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон заявил, что не считает эти ограничения правильными. По словам британца, в Формуле-1 есть куда более важные вопросы, которые требуют решения.



Позднее стало известно, что перед свободной практикой Хэмилтон снял серьги. При этом ему дали двухдневную отсрочку для того, чтобы он мог извлечь кольцо из носа. Британец говорил, что физически не может его снять.

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