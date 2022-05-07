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Магнуссен — о запрете на украшения в Ф-1: чувствую себя неуютно без обручального кольца

Магнуссен — о запрете на украшения в Ф-1: чувствую себя неуютно без обручального кольца
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Пилот «Хааса» Кевин Магнуссен прокомментировал решение ФИА запретить гонщикам надевать украшения, когда они садятся в кокпит. Датчанин признался, что чувствует себя некомфортно, снимая обручальное кольцо.

Перед Гран-при Майами в США в ФИА рассказали о серьёзных штрафах, которые будут ждать нарушителей правил. Будут использоваться наказания вплоть до списания очков.

«Я понимаю, о чём они говорят. Но это обручальное кольцо на пальце. Если что-то произойдёт во время гонки, мне бы хотелось, чтобы у меня на пальце было кольцо. Мне неприятно его снимать, чувствую себя некомфортно.

Я думаю, что надо дать пилотам нести ответственность. Дайте нам самим решать. Мне кажется, что этот вопрос как-то надо разрешить», — цитирует Магнуссена F1i.

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