Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Ферстаппен выиграл Гран-при Майами, Леклер — второй, Хэмилтон — шестой

Ферстаппен выиграл Гран-при Майами, Леклер — второй, Хэмилтон — шестой
Комментарии

На Международном автодроме Майами завершился Гран-при Майами Формулы-1. Его победителем стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Вторым на финиш пришёл гонщик «Феррари» Шарль Леклер. Третья позиция досталась ещё одному пилоту итальянской команды Карлосу Сайнсу.

Формула-1. Гран-при Майами.

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 57 кругов.
2. Шарль Леклер («Феррари») +3.786.
3. Карлос Сайнс («Феррари») +8.229.
4. Серхио Перес («Ред Булл») +10.638.
5. Джордж Рассел («Мерседес») +18.582.
6. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +21.368.
7. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +25.073.
8. Эстебан Окон («Альпин») +28.386.
9. Фернандо Алонсо («Альпин») +32.128.
10. Александер Албон («Уильямс») +32.365.
11. Даниэль Риккардо («Макларен») +35.902.
12. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +37.026.
13. Юки Цунода («Альфа Таури») +40.146.
14. Николас Латифи («Уильямс») +49.936.
15. Мик Шумахер («Хаас») +1:13.305.
Не закончили заезд: Кевин Магнуссен («Хаас»), Себастьян Феттель («Астон Мартин»), Пьер Гасли («Альфа Таури»), Ландо Норрис («Макларен»), Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео»).

Формула-1 2022. Этап 5, Майами, США
Гран-при Майами. Гонка (57 кругов, 308.37 км)
08 мая 2022, воскресенье. 22:30 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:34:24.258
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+3.786
3
Карлос Сайнс-младший
Scuderia Ferrari
+8.229
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022