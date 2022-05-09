В «Уильямсе» ответили, рассматривают ли возможность увольнения Латифи
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Руководитель команды Формулы-1 «Уильямс» Йост Капито прокомментировал предположения о том, что провальные выступления Николаса Латифи на старте сезона-2022 могут привести к досрочному разрыву контракта с канадским гонщиком. Считается, что Латифи мог бы заменить чемпион Формулы-2, воспитанник «Альпин» Оскар Пиастри.
«У нас контракты с обоими пилотами, мы их уважаем. Николас лишь слегка медленнее Алекса по субботам. Ему просто нужно чуть больше времени, чтобы привыкнуть к новой машине. Но он располагает нашей полной поддержкой, и сейчас нет никаких вопросов, связанных с изменениями состава в ходе сезона.
Пиастри? Я уверен, что он будет в Формуле-1 в следующем сезоне», — приводит слова Капито Sports Mole со ссылкой на телеканал Sport1.
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