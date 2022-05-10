«Два короля спорта из Дании». Кевин Магнуссен встретился с Петером Шмейхелем. Фото

Датский гонщик команды Формулы-1 «Хаас» Кевин Магнуссен во время Гран-при Майами встретился с бывшим голкипером «Манчестер Юнайтед» и сборной Дании Петером Шмейхелем. Соответствующее фото появилось в социальных сетях «Хааса».
«Просто два короля спорта из Дании», — говорится в описании к фотографии.
Фото: Пресс-служба «Хааса»
На Гран-при Майами Магнуссен показал 16-й результат. В общем зачёте пилотов Формулы-1 Кевин занимает 10 место. После пяти Гран-при в его активе 15 очков.
Шмейхель – четырёхкратный чемпион Дании в составе «Брондбю», пятикратный чемпион Англии («Манчестер Юнайтед»), чемпион Португалии («Порту»), обладатель многочисленных национальных кубков, а также кубка Лиги чемпионов—1998/99, чемпион Европы—1992 в составе сборной Дании. Его сын Каспер, вратарь английского клуба «Лестер Сити», стал чемпионом страны в сезоне-2015/16.
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