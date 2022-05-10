Ромен Грожан назвал три команды, ради которых может вернуться в Формулу-1

Бывший гонщик «Хааса» Ромен Грожан поделился мыслями о возможном возвращении в Формулу-1.
«Я смотрю каждую гонку. Я фанат Формулы-1. Хочу ли я вернуться? Нет, ну разве что только у меня появится шанс оказаться в «Ред Булл», «Мерседесе» или «Феррари». В любом случае мне нравится просто смотреть за этими соревнованиями. Многие меня спрашивают, хотел бы я вернуться в «Хаас», который проделывает хорошую работу. Но я хочу иметь шанс выигрывать гонку в каждый уик-энд. А вообще я сейчас счастлив быть там, где я есть», — приводит слова Грожана Racingnews365.
Напомним, с 2021 года французский пилот выступает в американской серии IndyCar. Грожан перестал выступать в Формуле-1 после сезона-2020. Спортсмену пришлось завершить его преждевременно. На Гран-при Бахрейна он попал в серьёзную аварию и получил ожоги рук и ног.
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