Ральф Шумахер: Мик и Гюнтер Штайнер не подходят друг другу по характеру
Поделиться
Бывший гонщик Формулы-1 Ральф Шумахер считает, что Кевин Магнуссен гораздо лучше подходит по характеру руководителю «Хааса» Гюнтеру Штайнеру, нежели его племянник Мик.
«Мик и Гюнтер Штайнер не подходят друг другу по характеру. Внешне крутой парень вроде Магнуссена гораздо больше подходит Штайнеру.
Авария в Майами? Это было невероятно обидно, потому что это стоило очков. Но для меня важнее, что Мик провёл очень хороший уик-энд. Он был стабильно быстрее напарника и сделал всё, чтобы попасть в очки без помощи внешних факторов. В Майами Мик показал скорость, так что он на верном пути. Именно этого от него и хочет Маттиа Бинотто», — приводит слова Ральфа Шумахера F1-Insider.
Напомним, в Майами Мик сошёл после столкновения с Себастьяном Феттелем.
Комментарии
- 12 мая 2022
-
21:03
-
19:52
-
18:51
-
17:42
-
17:40
-
17:15
-
16:39
-
16:35
-
16:34
-
16:14
-
15:46
-
14:59
-
14:22
-
13:05
-
11:46
-
11:04
-
09:39
-
00:52
- 11 мая 2022
-
23:59
-
22:50
-
21:56
-
20:58
-
19:48
-
19:02
-
17:46
-
16:28
-
15:44
-
14:57
-
13:51
-
13:01
-
11:59
-
11:00
-
09:50
-
00:57
- 10 мая 2022
-
23:47
Партнерский контент