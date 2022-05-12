Ральф Шумахер: Мик и Гюнтер Штайнер не подходят друг другу по характеру

Бывший гонщик Формулы-1 Ральф Шумахер считает, что Кевин Магнуссен гораздо лучше подходит по характеру руководителю «Хааса» Гюнтеру Штайнеру, нежели его племянник Мик.



«Мик и Гюнтер Штайнер не подходят друг другу по характеру. Внешне крутой парень вроде Магнуссена гораздо больше подходит Штайнеру.



Авария в Майами? Это было невероятно обидно, потому что это стоило очков. Но для меня важнее, что Мик провёл очень хороший уик-энд. Он был стабильно быстрее напарника и сделал всё, чтобы попасть в очки без помощи внешних факторов. В Майами Мик показал скорость, так что он на верном пути. Именно этого от него и хочет Маттиа Бинотто», — приводит слова Ральфа Шумахера F1-Insider.

Напомним, в Майами Мик сошёл после столкновения с Себастьяном Феттелем.