Гасли — о запрете украшений: я гоняюсь с религиозными предметами, без них мне некомфортно

Пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли высказался о запрете ФИА на ношение украшений во время гонки.



«Нужно сосредоточиться на более важных вещах. Конечно, я ценю, что ФИА заботится о нашей безопасности, это наш общий приоритет. Но про себя могу сказать, что при мне религиозные предметы на гонках. Это важно для меня, и без них в болиде мне некомфортно. Это личное.



У нас должна быть свобода в том, чтобы мы делали то, что считаем правильным. Мы берём на себя ответственность в тот момент, когда садимся в машину и рискуем жизнью. Мне кажется, это личный выбор, но я уважаю ФИА и их стремление делать всё ради повышения уровня безопасности. Но я бы обсудил с ними выход из такого решения. Посмотрим, что получится», — приводит слова Гасли RaceFans.