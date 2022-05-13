«Что сделаем, если перекроют кран?» Феттель — о зависимости Германии от газа из России

Четырёхкратный чемпион Формулы-1, пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель поделился мыслями о зависимости Германии от поставок газа из России.

«Очевидно, что Германия очень сильно зависит от России в этом вопросе и сейчас потенциально находится в беде. Что мы можем с этим поделать? Как нам двигаться дальше? Что мы будем делать, если Россия перекроет кран? Много вопросов, но правда в том, что мы должны были бороться с этими угрозами уже давным-давно. Мы не должны быть такими зависимыми.



Это очень сложный вопрос, ведь понятно, что мы не хотим провоцировать Россию на действия, которые будут иметь последствия для всех нас. Германия очень зависит от российского газа, и поэтому сейчас ведутся дебаты по этому вопросу. Действительно ли возможно уже завтра перекрыть кран? Наверное, да, на какое-то время, потому что сейчас приближается лето, но что будем делать следующей зимой? Ведь у нас нет газовых терминалов для хранения газа.



В общем, как мне кажется, сейчас немного поздно поднимать эти проблемы. Думаю, многие специалисты занимались этими вопросами и раньше. А сейчас мы слишком зависимы», — приводит слова Феттеля RaceFans.

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