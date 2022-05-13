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Феттель заявил, что усомнился в правильности своей работы пилота из-за «изменения» климата

Феттель заявил, что усомнился в правильности своей работы пилота из-за «изменения» климата
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Четырёхкратный чемпион Формулы-1, пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель во время шоу на BBC Question Time ответил на вопрос относительно того, не лицемерна ли его позиция по отношению к окружающей среде, учитывая, что он является гонщиком.

«Это так, это действительно так. Есть вопросы, которые я задаю себе каждый день. Я не святой. Какие-то вещи могу контролировать, какие-то — нет. Пилотировать машину — моя страсть, я люблю это, и каждый раз, когда сажусь в болид, испытываю от этого удовольствие. Но когда выхожу из авто, то начинаю думать: «Это и вправду то, что мы должны делать: путешествовать по миру и тратить ресурсы впустую? Иногда чувствую, что могу сделать что-то лучше. Нужно ли мне каждый раз садиться на самолёт? Нет, если есть возможность поехать на машине», — приводит слова Феттеля Reuters.

Феттель помог фанату сделать предложение руки и сердца:

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