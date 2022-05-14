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«Макларен» станет участником Формулы-Е за счёт покупки команды «Мерседес»

«Макларен» станет участником Формулы-Е за счёт покупки команды «Мерседес»
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Пресс-служба «Макларена» объявила о предстоящем приходе в Формулу-Е. Присоединиться к этой гоночной серии команда планирует в сезоне-2022/2023.

Отмечается, что команда будет сформирована путём приобретения гоночного коллектива «Мерседес». Ожидается, что сделка будет завершена до конца этого года. Более подробная информация относительно состава пилотов, поставщиков силовых агрегатов и коммерческих партнёров будет объявлена позже.

«Макларен» всегда стремится конкурировать с лучшими и использовать для этого передовые технологии, предоставляя нашим болельщикам всё новые способы получать удовольствие. Формула-Е, как и все наши гоночные серии, соответствует всем этим критериям», — сказал исполнительный директор «Макларена» Зак Браун.

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