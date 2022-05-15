Алексей Козлов выиграл стартовый этап всероссийского чемпионата по дрифту RDS EUROPE 2022

В Рязани завершился первый этап всероссийского чемпионата по дрифту RDS EUROPE 2022. Его победителем стал гонщик команды KrakeN Team Алексей Козлов. Второе место занял Денис Сорокопуд («Московский спорт»). Тройку сильнейших замкнул Антон Козлов (BlackDrift).

RDS EUROPE 2022. Рязань.

1. Алексей Козлов (KrakeN Team).

2. Денис Сорокопуд («Московский спорт»).

3. Антон Козлов (BlackDrift).

4. Александр Петров (TimeUp).

5. Айрат Ибрагимов (FDC DRIFT TEAM).

6. Александр Андреади.

7. Илкин Мамишев (CARVILLE RACING).

8. Роман Фёдоров (RED FOX).

9. Леонид Шнайдер (TimeUp).

10. Владимир Сафонов (KrakeN Team).

11. Кирилл Жигалов (BlackDrift).

12. Никита Максаков (D.BraZZers).

13. Сергей Кузнецов.

14. Александр Мезенцев (BWT).

15. Григорий Бурлуцкий (CARVILLE RACING).