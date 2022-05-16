Боттас: симулятор «Альфа Ромео» сильно отличается от того, что есть у «Мерседеса»
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Пилот «Альфа Ромео» Валттери Боттас рассказал о том, что симулятор его команды сильно отличается от того, чем пользуется «Мерседес».
«Когда я впервые опробовал симулятор «Альфа Ромео», то увидел заметные отличия от того, что есть у «Мерседеса».
«Мерседес» начал разработку давно, а наша команда — всего несколько лет назад. Но «Альфа Ромео» набирает обороты. Конечно, нам ещё предстоит наверстать упущенное, но в сравнении с тем моментом, как я впервые сел за руль, сейчас машина значительно улучшилась, а в этом году — особенно в последние гоночные уик-энды.
Но наш симулятор в любом случае очень полезен. Благодаря ему мы получили представление о новой трассе ещё до того, как прилетели в Майами», — приводит слова Боттаса Motorsport-Magazin.
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