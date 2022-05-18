«На базе работают день и ночь». Расселл — о надежде на улучшение результатов «Мерседеса»
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Британский гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл выразил уверенность, что его команда в скором времени сможет улучшить результаты.
«Думаю, «Мерседес» сможет улучшить время прохождения круга, если найдёт правильный ключ к болиду. Не уверен, что это случится уже в следующей гонке, но ребята на базе работают ради этого день и ночь, и мы все верим, что сможем добиться этой цели. Сейчас мы просто должны двигаться в выбранном направлении», — приводит слова Расселла издание GPFans.
В Кубке конструкторов Формулы-1 «Мерседес» после пяти этапов занимает третье место, имея в активе 95 очков. Возглавляет рейтинг итальянская команда «Феррари», на счету которой 157 баллов.
10 провальных сезонов от чемпионов Формулы-1:
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