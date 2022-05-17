Вольф высказал надежду, что «Мерседес» на Гран-при Испании сделает шаг вперёд

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф высказался о предстоящем выступлении команды на Гран-при Испании. Этап Формулы-1 в Барселоне пройдёт с 20 по 22 мая.
«Имея в распоряжении третью по скорости машину, мы набрали максимально возможное количество очков в Майами. После этого на базе была проделана огромная и кропотливая работа, чтобы извлечь все данные из Майами и использовать их в дальнейшем для Барселоны. Мы проводили там зимние тесты, хотя и стоит признать, с автомобилем, который с тех пор сильно изменился. В общем, думаю, что это будет хорошее место для сопоставления имеющейся у нас информации. Мы надеемся, что сделаем ещё один шаг вперёд.
Если сравнить с баскетболом, мы отправляемся в Барселону в концовке первой четверти. Мы знаем, что, как только воплотим полученные знания в результат на трассе, нам ещё многое предстоит сделать в игре», — приводит слова Вольфа пресс-служба «Мерседеса».
Новый болид «Мерседеса» Формулы-1: дебют на трассе:
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